Ивановский экс-губернатор помещен под арест. Вину отрицает... Следим за событиями

Басманный суд Москвы постановил арестовать бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которого подозревают в присвоении денег. Таким образом, сообщает пресс-служба СК РФ, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Мы уже писали о завязке этой очередной "властно-детективной истории (там и предварительные выводы есть, не будем повторяться).

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Сам Коньков заявлял о своей невиновности, он также просил суд о домашнем аресте, в том числе из-за состояния здоровья.

По мнению следствия, только арест не позволит Конькову скрыться, уничтожить улики и склонить свидетелей к даче ложных показаний.

Добавим, что бывшему главе Ивановской области инкриминируют ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение). В течение 10 дней ему должны предъявить официальное обвинение.

Согласно материалам СК РФ, Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин были задержаны по подозрению в присвоении 700 миллионов рублей из бюджета. Гришин по ходатайству следствия уже арестован судом.

Коньков занимал кресло губернатора Ивановской области с октября 2013 года по октябрь 2017 года.

По инф. rosbalt.ru

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