Иван Ургант назвал признаки «неправильной» самоизоляции

Популярный российский шоумен Иван Ургант рассказал россиянам, что такое «неправильная самоизоляция» и как её распознать. Телеведущий назвал несколько примет неправильного времяпрепровождения.

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Во время своего телешоу Ургант в шутку заявил, что одним из тревожных звоночков может стать появление в доме вещей из «магазина на диване». Особенно стоит начинать переживать, если эти вещи действительно нужны, отметил ведущий.

- Начинайте волноваться, если по температуре стульчака вы знаете, кто из домашних сидел на нем и как давно. Если дети не умеют читать, но приносят отцу виски с нужной этикеткой, это тоже звоночки, - пошутил шоумен.

По инф. argumenti.ru

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