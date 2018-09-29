Иван Краско — о своей «новой любовнице»: «Дурь такая, что дальше некуда»

Юлия Кичемасова не является новой любовницей 88-летнего актера Ивана Краско. История была придумана для шоу.

О том, что новая пассия Краско подставная, рассказала и она сама, и актер. «Дурь такая, что дальше некуда», — сказал он, сообщает КП

По словам Кичемасовой, ей предложили деньги за съемки в ток-шоу. Краско якобы увидел ее только перед съемками.

Ранее сообщалось, что Иван Краско разводится с 28-летней супругой Натальей якобы из-за того, что та не хочет рожать ему детей. В программе «На самом деле» на Первом канале новоиспеченная «любовница» актера устроила потасовку с ней. В итоге актер был крайне разочарован итоговым сценарием и всем выпуском шоу «На самом деле» со своим участием.

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