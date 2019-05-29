Итоги скандального выпускного во Владивостоке: решено не драмтизировать. И правильно!

Управление образования администрации Владивостока провело профилактические беседы по итогам фотосессии выпускников школы №74 и объявило проверку оконченной. Мы писали об этой скандальной истории (выпускники устроили шоу в стилистике БДСМ - шокирующую, конечно, но не настолько, чтобы устраивать шум до небес). К счастью, страсти в Приморье поутихли - и из случая сделаны вполне разумные спокойные выводы.

«Проверка управления образования завершена. Со всеми участниками инцидента проведены профилактические беседы, дети признали, что вышли за некоторые рамки приличия. Огнетушитель, который они использовали во время съемки, родители пообещали школе возместить», — сообщили в мэрии.

Объявившая об увольнении директор школы Галина Пугина решила остаться на своей должности, поскольку «инцидент полностью исчерпан» и «ничего криминального не произошло», передает ТАСС.

«Мы рассмотрели эту ситуацию, поговорили с родителями и обучающимися. Не хватило нашим ребятам чувства меры, чувства вкуса, но, по большому счету, ничего криминального не произошло», — сказала директор, добавив, что главное для детей сейчас — сосредоточиться на выпускных экзаменах.

24 мая выпускники школы №74 Владивостока пришли на фотосессию для выпускного альбома в вызывающих нарядах. Девочки одели полицейскую форму, молодые люди — шорты на подтяжках и маски зайцев. Во время своего «перфоманса» школьники сожгли несколько файеров и распылили огнетушитель. Полиция также сообщила, что на двух старшеклассниц составлены административные протоколы о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия.

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Выводы сделаны, повторимся, совершенно логичные: да, юношеский максимализм и желание "пощечины общественному вкусу" - подвели ребят. Пожурить - имеет смысл. Устраивать глобальный разнос и ломать молодым людям судьбы (да и директора школы увольнять) - это было бы явным перебором. Побольше бы нам всем такого здравого смысла!

Polit.ru

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