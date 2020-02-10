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Исцеление бегом возможно? Еще как!
По инф. "Российской газеты"   
10 Февраля 2020 г.
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Исследователи давно выяснили, что регулярные пробежки на свежем воздухе являются профилактикой сердечно-сосудистых недугов, диабета и даже онкологии.

Занимаясь бегом, можно убежать от болезней. В прямом смысле

Медики из Австралии провели анализ 14 работ ученых, чтобы определись, сколько конкретно времени еженедельно нужно тратить на бег, чтобы получить пользу для здоровья.

В ходе исследования было изучено состояние здоровья 230 тысяч человек, наблюдения за которыми длились более пяти лет.

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В результате медики пришли к выводу, что если уделять пробежкам 50 минут в неделю, то продолжительность жизни увеличивается на 27 процентов. Причем речь идет об умеренных нагрузках.

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