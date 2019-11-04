История из Лондона: музыканту вернули забытую в электричке скрипку 18 века

Антикварную скрипку стоимостью более £250 тысяч фунтов ($323 тыс.) вернули музыканту Стивену Моррису. В октябре он случайно оставил скрипку в лондонской электричке.

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«Моя скрипка дома в полной сохранности! Спасибо за огромную поддержку», - цитирует телеканал музыканта.

22 октября в 22.58 музыкант сел в поезд на лондонском вокзале Виктория и положил инструмент в футляре на багажную полку, расположенную над креслами. Он случайно оставил скрипку в поезде, когда выходил на своей остановке, сообщает британский телеканал Sky News.

По теме: люди честнее, чем мы думаем. Почти повсюду в мире люди возвращают владельцу потерянный кошелек, причем тем охотнее, чем больше в нем денег. Такой парадоксальный результат выявило исследование, опубликованное летом в журнале Science.

Моррис обратился к людям через британские СМИ с просьбой помочь в поисках скрипки. Инструмент был изготовлен в 1709 году мастером Давидом Текклером. В интервью британским журналистам он признался, что очень расстроен потерей. По его словам, он был лишь тем, кто временно играл на инструменте и хранил его, надеясь передать другим музыкантам.

После инцидента сотрудники полиции обнародовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых присутствовал некий мужчина с забытым Моррисом футляром, и обратились к нему с просьбой связаться с ними для разговора.

Polit.ru

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