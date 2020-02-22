Историк-расчленитель Олег Соколов предстанет перед судом, вероятно, в апреле

Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов, предположительно, предстанет перед судом в апреле 2020 года. Об этом сказала адвокат семьи потерпевшей Александра Бакшеева в разговоре с корреспондентом. По ее мнению, досудебное следствие завершится к апрелю. «Вполне возможно, что так и будет», — рассказала собеседница.

Напомним, бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. Историка задержали в начале ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела девушки. Обвиняемый признался в содеянном.

Накануне стало известно, что Соколов дописал автобиографический роман, который посвятил отношениям с убитой. Вся эта кошмарная история вызвала в России огромный резонанс, мы неоднократно были вынуждены возвращаться к ней:

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