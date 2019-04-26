Исторический бриг "Меркурий" может быть восстановлен по поручению Путина

Главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и министру обороны Сергею Шойгу поручено в срок до 1 июня разработать и представить предложения по восстановлению исторического брига «Меркурий» в Крыму. Поручение Медведеву и Шойгу дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с крымской общественностью 18 марта, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, Путина попросили помочь в восстановлении исторического парусника, заложенного в 1819 году. «Меркурий» участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 годов, принял неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями, смог избежать серьезных повреждений, ответным огнем повредить корабли противника и уйти от погони. За этот бой «Меркурий» был удостоен Георгиевского флага, а капитан получил орден Святого Георгия.

Также Путин поручил правительству в срок до 10 апреля 2020 года обеспечить реконструкцию, реставрацию и современное техническое оснащение мемориального комплекса «Сапун-гора» и диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Объекты входят в Музей обороны Севастополя.

По инф. rosbalt.ru

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