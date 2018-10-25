Исследование: вся московская шаурма — "в зоне риска"

Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановые выездные проверки точек, продающих шаурму в Москве.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве, проверки начали после жалоб покупателей на отравления после употребления шаурмы. В ведомстве уточнили, что всего в Москве был проверен 251 объект общественного питания, реализующий шаурму.

«Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Так, эксперты выяснили, что изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей. Кроме того, в точках, торгующих шаурмой в Москве, нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции.

Также из-за малых площадей отсутствуют условия для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентных начинок для шаурмы, а санитарно-техническое состояние и содержание помещений крайне неудовлетворительное.

По результатам проверок составлено 293 протокола об административном правонарушении, в том числе 202 протокола о временном запрете деятельности. Деятельность 112 предприятий общественного питания приостановлена на срок от 30 до 90 суток.

По инф. rosbalt.ru

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