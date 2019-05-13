Исследование: в апреле граждане России изрядно подужали свои расходы

В апреле 2019 года жители РФ сократили повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом. В категории граждан с низкими доходами падение расходов составило 8,7%.

«По сравнению с апрелем прошлого года повседневные расходы наших соотечественников выросли на 6,4%, уверенно превзойдя размер накопленной за период инфляции в 5,2%», — говорится в отчете социологов, передает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир»

Его авторы утверждают, что при этом реальные расходы в апреле-2019 превышают аналогичные показатели за остальные годы наблюдений, уступая только уровню 2015 года. Социологи отметили, что апрельские расходы не подвержены влиянию сторонних факторов, воздействующих на потребление, — праздников, каникул и т.п.

Напомним, что ситуация с дикой диспропорцией богатства и бедности в России становится кричащей. Пара последних заголовков на эту тему:

Polit.ru

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