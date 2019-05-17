Исследование: опасность для здоровья исходит от одежды!

"Одежда может содержать множество химических веществ и частиц, которые попадают в воздух, а также в легкие, - пишет австрийское издание Der Standard. - Прежде всего, недостаточно изучено воздействие новых материалов на здоровье человека, предупреждают швейцарские ученые".

"Материалы, из которых состоит сегодняшняя одежда, за последние годы сильно изменились, - отмечает издание. - Новые синтетические материалы, имеющие антибактериальные свойства, защищающие от ультрафиолета, водо- и грязеотталкивающие ткани пользуются популярностью, особенно для функциональной одежды. "Но никто не может сказать, не подвергают ли нас эти материалы большему воздействию химикатов и частиц, нежели натуральные волокна", - говорит Дусан Личина из Федеральной политехнической школы Лозанны.

"Даже обычная одежда может содержать большое количество частиц и веществ, которые вдыхает тот, кто ее носит. Например, остатки никотина из сигаретного дыма, микробы от домашних животных или опасные вещества, используемые в сельском хозяйстве, медицине или промышленности, подчеркивают исследователи. Предыдущие исследования показали, что у некурящих людей, которые сидят рядом с курильщиком с остатками никотина на одежде, позднее были обнаружены следы никотина в крови и моче", - говорится в статье.

Однако возможное воздействие на здоровье человека этих частиц и веществ после их вдыхания изучено недостаточно, указывают исследователи в статье для научного журнала Environmental Science and Technology. "Но ясно, что одежда может быть важным источником различных частиц и химикатов, которые те, кто ее носят, вдыхают ежедневно", - отмечает издание.

В одном из своих предыдущих исследований Дусан Личина изучил качество воздуха в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а именно распределение в нем воздушных частиц, которые, возможно, оказывают влияние на развитие иммунной системы младенцев. "Ученый установил, что концентрация воздушных частиц в отделении увеличивалась более чем в два раза, когда туда заходил обслуживающий медперсонал, и связал это с частицами на рабочей одежде сотрудников", - передает издание.

"До тех пор, пока учеными не будут сделаны соответствующие выводы, исследователь советует при покупке одежды обращать внимание на условия ее производства и регулярно стирать ее натуральными моющими средствами", - пишет Der Standard.

Перевод Inopressa.ru

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