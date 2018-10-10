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Исследование: молодежь путается в том, как "государство Россия устроено". А вы-то в себе — уверены?
По инф. rosbalt.ru   
10 Октября 2018 г.
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oshibka

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) проанализировал результаты ЕГЭ по обществознанию. Оказалось, что не все выпускники понимают, что означают слова «патриотизм» и «гуманизм», не знают основ устройства государственной власти в России и путаются в названиях высших государственных органов и их функциях.

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Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, результаты ЕГЭ по обществознанию стабильны и мало изменяются от года к году. «Как и в предыдущие годы, экзамен 2018 года показал очевидные проблемы в овладении знаниями, необходимыми для социализации выпускников как граждан РФ, будущих работников, налогоплательщиков, активных участников экономической жизни», — отметили в ведомстве.

В частности, специалисты ФИПИ заявили, что не все выпускники средней школы знают основы конституционного строя нашего государства, права и свободы человека и гражданина России, конституционные обязанности гражданина России. Часть выпускников не знает устройства и организации государственной власти в РФ, путается в названиях высших государственных органов России, не может установить связь той или иной государственной функции с соответствующей ветвью власти и высшим органом власти, должностным лицом.

Не все выпускники понимают смысл таких понятий как «гуманизм», «патриотизм», «гражданственность». Трудность вызвали задания, проверяющие элементарные знания о системе налогов в Российской Федерации.

«Многие ошибки участников ЕГЭ были связаны с их неспособностью прочитать и адекватно понять предложенные задания и инструкции по их выполнению. Очень трудным для многих участников оказалось формулирование своих мыслей, построение рассуждений, аргументация своего мнения по определенной социальной проблеме», — подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора.

По инф. rosbalt.ru

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