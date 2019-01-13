«Искренне старался спасти страну, боролся, рисковал, отстаивал свои убеждения»

Прощание с выдающимся политиком, ветераном отечественного парламентаризма Анатолием Лукьяновым было кратким и емким.

«Траурный митинг», как именовали процедуру коллеги Анатолия Лукьянова — коммунисты, в ритуальном зале Центральной клинической больницы занял минут сорок. Зато, вот уж точно, ничего лишнего.

Ведущий, заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что Анатолий Иванович был из тех, «кто с детства ковал победу в Великой Отечественной войне, а потом восстанавливал нашу державу и делал ее великой и ведущей в мире». «Работая за рубежом, получив блестящее образование, он все делал для того, чтобы величие нашей страны и Победы было ярчайшим», — напомнил Кашин. Он подчеркнул, что в личности Лукьянова счастливо сочетались «неуемный энергичный характер и системность в работе».

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что Лукьянов — сын красноармейца, который погиб за Родину, сам в 14 лет пошел рабочим на оборонный завод, с золотой медалью окончил школу, блестяще учился на юрфаке МГУ.

«Анатолий Иванович внес огромный вклад в развитие оборонного комплекса, возглавляя соответствующий отдел ЦК. В новую эпоху мы продолжили эти традиции в Госдуме, — рассказал Зюганов. — Он вместе с нами 30 раз вносил вопрос о мирном решении чеченской проблемы и многое сделал, чтобы международная общественность знала о той трагедии. Он помог укрепить международные связи нашей партии, которая поддерживает отношения с 150 партиями коммунистической и народно-патриотической ориентации».

Среди многочисленных заслуг покойного Зюганов упомянул также подготовку закона о народном предприятии (и в сегодняшней России более 200 таких предприятий «стали лучшими», хотя политический климат не благоприятствует этому). Особенно же высоко лидер коммунистов оценил то, что Лукьянов был «из немногих депутатов, кто каждый месяц на 10 дней уезжал в родную Смоленскую область и принимал всех».

«Мне посчастливилось встретиться с ним, когда я учился в аспирантуре Института государства и права Академии наук СССР, — рассказал член Совета Федерации Николай Федоров, в чьей биографии — должности министра юстиции и сельского хозяйства РФ и президента Чувашии. — Тогда пошли первые запросы от Лукьянова из президиума Верховного совета СССР на научное сопровождение и научную разработку законопроектов».

Лукьянов был в те годы начальником секретариата президиума Верховного совета СССР. В этой работе, по его запросам, как поведал Федоров, приняли участие не только профессора, но и все аспиранты, включая аспирантов из братских соцстран. И молодых ученых-юристов, конечно, «захватил порыв такой практической востребованности».

Однако «ни с чем не сравнимой», по словам Федорова, оказалась уже вторая встреча с Лукьяновым, когда «выплеснулась необузданная энергия демократии» — то есть, когда начал работу первый Съезд народных депутатов и Верховный совет СССР, выбранный уже на его основе, который Лукьянов и возглавил.

«Не представляю, кто еще мог бы справиться с той энергией в стенах Верховного совета Союза СССР, кроме Анатолия Ивановича, с той неуправляемой и очень сложной ситуацией в процессе формирования в новых условиях представительного органа власти Советского Союза!» — воскликнул Николай Федоров.

Но Лукьянов справлялся и «как глыба, стоял перед этой массой, которая вырвалась и сомкнулась в Кремле». Федоров припомнил «знаменитое смоленское «Обождите!» — восклицание Лукьянова, часто вырывавшееся, поскольку в том беспрецедентном парламенте еще «не было никаких регламентов».

От имени земляков-смолян выступил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он напомнил, что звание «Город-герой» Смоленск получил отнюдь не в числе первых, как это кажется по логике вещей, но лишь в 1985 году по инициативе и усилиями Анатолия Лукьянова. «Анатолий Иванович оказал мне большую честь, когда три года назад стал моим доверенным лицом в период выборов губернатора, — рассказал Островский. — Очень много сил и времени уделял родной Смоленщине».

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов подчеркнул, что Лукьянов «прошел огонь, воду и самое главное, что очень редко сегодня, при таких возможностях — прошел медные трубы и не был изуродован горбами наживы и стяжательства». Нилов прочел стихотворение покойного со словами «Себе любимому не врут!»

«Анатолия Ивановича я знала с 1990 года, когда бурлила вся страна, когда бастовали шахтеры, — рассказала депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Раиса Кармазина. — Мне удалось вывести бастующих норильских горняков из шахты, и они меня пригласили на съезд шахтеров здесь, в Москве».

На этот, очень беспокойный съезд, и пришел Лукьянов, на тот момент фактически второй человек в СССР. Как вспоминала Кармазина, «Анатолий Иванович не побоялся этой бурлящей, кипящей массы, и сразу все успокоились и так внимательно слушали!» Лукьянов был «человек и гражданин, который любит страну, для которого народ — не мусор!» — подчеркнула коллега.

Очень кратким и трогательным было заключительное слово дочери покойного. Профессор права Елена Лукьянова горячо благодарила отца за то, что выросла в «потрясающей семье, в которой звучали стихи, обсуждалась наука, и была огромная любовь», «за эту счастливую жизнь, в которой было столько любви, добра и ума». Елена Анатольевна поведала, что не только ее сын, но и внук успел, к счастью, пообщаться с прадедушкой.

По окончании траурного митинга, общение с журналистами продолжили видные политики. По своему обыкновению, очень живо говорил Владимир Жириновский.

«Я с ним знаком почти 30 лет. Почувствовал его власть летом 1990 года, когда нужно было ехать в Швейцарию, паспорт не давали, еще советская власть была, — рассказал бессменный лидер ЛДПР. — А я уже был лидером партии новой. Позвонил напрямую ему: «Анатолий Иванович, так, мол, и так». Через пять минут мне выдали паспорт! Я впервые проникся таким уважением к человеку, который, занимая высокий пост, уделил внимание».

Жириновский напомнил, что Лукьянов учился на юрфаке МГУ на одном курсе с Михаилом Горбачевым, и «прошел всю самую длинную ступень карьеры в советском парламенте», а потом еще был депутатом Госдумы трех созывов. «Он не был ни ярым коммунистом, ни ярым демократом, — подчеркнул Жириновский. — Выдерживал ту самую среднюю линию, которую и было нужно».

«Всю свою жизнь посвятил служению народу, — сказал о покойном первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. — Мне пришлось с ним общаться много в первых трех составах Госдумы, где он был председателем комитета, и многие важнейшие законы проходили через него. Человек высочайших профессиональных качеств, необыкновенного трудолюбия. Конечно, у него были свои взгляды на то, как надо обустроить нашу страну. Но все, что он делал, он делал искренне, от души. Время было очень непростое, надо было практически заново создавать все законодательство, и вклад Анатолия Ивановича в это был очень весомым».

Директор Службы внешней разведки РФ, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что Лукьянов «по жизни шел всегда твердо, руководствуясь высокими нравственными принципами и, конечно, интересами своего народы и страны». «В трагические годы он искренне старался спасти страну, боролся, рисковал, отстаивал свои убеждения, — подчеркнул Нарышкин, — но, к сожалению, его голос не был решающим».

По инф. rosbalt.ru

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