Ищут "водопроводчика": у старушки из дому пропала крупная сумма денег

Полиция выясняет обстоятельства пропажи крупной денежной суммы из квартиры пенсионеров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, кража произошла в Калининском районе.

По словам 81-летней женщины, к ней в квартиру пришел мужчина, представившись водопроводчиком, и сообщил о затоплении. В этот момент в квартире также находился супруг потерпевшей. После ухода рабочего пенсионерка обнаружила пропажу денег — 130 тыс. рублей, 470 евро, $500.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет злоумышленника.

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По инф. rosbalt.ru

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