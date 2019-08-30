Ищут деньги на похороны актера Александра Числова

Выяснилось, что «мастер эпизода» актер Александр Числов умер в нищете. Напомним, что о кончине его стало известно накануне...

Как сообщает KP.RU, несмотря на сотни сыгранных ролей, денег у семьи артиста не было, средств едва хватало на самые необходимые расходы. Из близких родственников у актера остались племянница и пожилая мать, которые просто не могут организовать его похороны.

По словам актера Дениса Сердюкова, который снимал у Числова комнату, тот просил кремировать его после смерти, и похоронить рядом с тетей на Николо-Архангельском кладбище. Сердюков также рассчитывает, что с похоронами Числова поможет Гильдия актеров.

Ранее сообщалось, что Александр Числов умер в результате запущенной пневмонии в возрасте 54 лет.

Актер известен по ролям в фильмах «Глухарь», «Не родись красивой», «Дальнобойщики», «Папины дочки» и «Легенда № 17».

Прощание с Александром Числовым пройдет в Москве 2 сентября. Об этом ТАСС сообщила директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России Валерия Гущина. По ее словам, траурная церемония начнется в 13:00 в конференц-зале Дома кино.

По инф. rosbalt.ru

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