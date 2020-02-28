ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Иркутянин уснул в такси и... не проснулся
По инф. Российской газеты   
28 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера. (Вот поэтому и не доверяют люди полиции, ведь не знаешь никогда, насколько адекватными сотрудники окажутся... прим. МГ.)

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата думы Иркутска Александра Квасова.

По словам парламентария, ЧП произошло еще 15 февраля. Молодой человек ехал в такси и уснул. Водитель не смог его разбудить самостоятельно и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

— Те решили разбудить его электрошокером, ударили, и он умер, — сообщил депутат.

Случившееся подтвердили в МУ МВД России «Иркутское». Там заявили, что сотрудники полиции уволены по результатам внутренней проверки.В настоящее время они взяты под стражу, сообщили в следственном комитете по Иркутской области.

Также возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 