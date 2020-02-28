Иркутянин уснул в такси и... не проснулся

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера. (Вот поэтому и не доверяют люди полиции, ведь не знаешь никогда, насколько адекватными сотрудники окажутся... прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата думы Иркутска Александра Квасова.

По словам парламентария, ЧП произошло еще 15 февраля. Молодой человек ехал в такси и уснул. Водитель не смог его разбудить самостоятельно и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

— Те решили разбудить его электрошокером, ударили, и он умер, — сообщил депутат.

Случившееся подтвердили в МУ МВД России «Иркутское». Там заявили, что сотрудники полиции уволены по результатам внутренней проверки.В настоящее время они взяты под стражу, сообщили в следственном комитете по Иркутской области.

Также возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Хроника происшествий на нашем сайте - по одной ссылке.

Новости Иркутска и региона - по другой ссылке.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...