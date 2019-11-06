Ирина Понаровская: "Женщину мало одеть, с ней надо поговорить, поддержать"

Ирина Понаровская, с триумфом вернувшаяся на большую сцену, пробует себя в новом амплуа. Недавно звезда стала лицом дизайнерского бренда. «Леди Совершенство» уверена: «Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами!».
На открытии творческого рабочего пространства MARP Ирина Витальевна появилась отдохнувшей и посвежевшей. Стильная стрижка, безупречный мейкап – кажется, за время своего отсутствия Понаровская совсем не изменилась. Увидев модельера Марию Пшеничникову, она тут же стала ее тепло приветствовать.
– Мне кажется, что Маша – моя дочка, – улыбнулась Ирина и продолжила: – У нас есть много молодых и талантливых людей, которым нужно помогать. Не зря ведь говорят, что бездарности пробьются сами. Я знаю, что такое кодекс чести, кодекс совести. Поэтому, когда человек просит помощи, я стараюсь дать ему удочку в руки. Хочешь есть – пойди и сам поймай. Я считаю, что появилась на этот свет как раз для того, чтобы сказать людям об их таланте. Может, меня многому научила консерватория, в которой я училась и где нам иногда ставили оценки на перспективу.
За годы работы на сцене Понаровская, кажется, в малейших деталях выучила все тонкости женской души. Поэтому и Маше регулярно дает советы, как сделать так, чтобы клиентка осталась довольна на все сто процентов.
– Женщину мало одеть, с ней надо поговорить, поддержать, – поясняет певица. – Вы знаете, что сейчас можно даже не одеться, а прикрыться. Это каждая вторая умеет. А в этом пространстве нас одевают. В век отсутствия личного контакта, когда удобно все в интернете купить, мы каменеем, затвердеваем. Именно поэтому мне кажется, что должны быть какие-то закутки, где тебя примут, выслушают и, может, даже поплачут вместе с тобой. Здесь делают вещи не на шпал ростом метр девяносто, а на человека.
«Леди Совершенство» уверяет, что кризис на моде не сказался. Девушки по-прежнему хорошо одеваются. И Понаровская это отмечает.
– Скажите, у вас, проходя по улице, возникает желание подойти к человеку и сказать: «Боже, какая вы красивая»? – спрашивает Ирина. – Вот у меня такое желание возникает. И я регулярно это делаю.
Понаровская несколько лет назад и сама выпускала одежду. У Ирины было собственное ателье, которое успешно функционировало. Но теперь бизнес остался в прошлом. Сейчас Ирину увлекают совершенно другие вещи. Она вновь выходит на сцену, а в свободное время занимается воспитанием внуков.
– Я делаю котлетки, варю кашки, – улыбается певица. – И делаю это с большим удовольствием!
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