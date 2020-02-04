Ипотеку чаще берут на 18 лет. А быстрее и не рассчитаешься!

Граждане РФ берут ипотечный кредит в среднем на 18 лет. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН в ходе исследования на основе данных Банка России.

При этом в конце 2018 года ипотеку брали в среднем на 16,7 года. Согласно данным исследования, относительно докризисного периода срок займа на покупку жилья увеличился на четверть: в конце 2013 года ипотеку брали на 14,7 года. При этом на рынке новостроек России ипотека в среднем выдавалась на 18,6 года.

Эксперты подсчитали, что средняя сумма ипотечного кредита составляет 2,24 млн рублей, размер займа в среднем рос на 100 тыс. рублей ежегодно в течение последних пяти лет.

Максимальное количество ипотечных кредитов за прошлый год было выдано в декабре (145,2 тыс. кредитов). В этом время ставка по ипотеке впервые опустилась до 9% годовых.

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Среди регионов по числу выданных жилищных кредитов в лидеры вышли: Москва (80,8 тысячи ипотек), Московская область (71,4 тысячи), Петербург (64 тысячи), Тюменская область (52,6 тысячи), Башкортостан (46,2 тысячи).

В исследовании отмечается, что наибольший прирост (на 32%) по выдаче ипотечных кредитов в 2019 году наблюдался в Крыму и Севастополе.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов ожидает, что в 2020 году объемы выдачи ипотеки превысят 3 трлн рублей. По его словам, задолженность по жилищным кредитам составляет всего 7% от ВВП, тогда как в развитых европейских странах этот показатель составляет 20-50%.

По инф. rosbalt.ru

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