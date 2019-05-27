ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Иосиф Пригожин готов помочь дочери Алсу сделать карьеру в шоу-бизнесе
По инф. argumenti.ru   
27 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Иосиф Пригожин считает дочь певицы Алсу 10-летнюю Микеллу Абрамову талантливой и готов продюсировать девочку. По мнению музыкального продюсера, работающего с такой таланливейшей исполнительницей, как его жена Валерия, Микелла может сделать фантастическую карьеру как  артистка.

Иосиф Пригожин готов помочь дочери Алсу сделать карьеру в шоу-бизнесе

Общественность заговорила о дочери Алсу после участия девочки в шоу "Голос.Дети". Дочка певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла победила в финале 6-го сезона детского "Голоса" по итогам зрительского голосования. Но итоги конкурса были опротестованы.

24 мая состоялся спецвыпуск шоу. Микелла от участия в нем отказалась. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст лично объявил победителями всех финалистов. Абрамова получила призы как победитель.

По мнению Пригожина, высказанному в интервью радиостанции "Говорит Москва", решение Первого канала наградить всех участников финала было мудрым. А дочь Алсу, как он считает, могла пропустить спецвыпуск в связи с "психологической травмой".

- Потому что когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях - особенно, - пояснил свою точку зрения Пригожин.

По инф. argumenti.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 