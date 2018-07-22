Иосиф Кобзон рассказал у кого диагностировали рак

На днях Иосиф Давыдович сделал неожиданное заявление, которое заставило поклонников поволноваться за жизнь своих кумиров. Дело в том, что певец на передаче “Пусть говорят”, посвященной онкозаболеваниям, рассказал о диагностированном раке у многих музыкантов. Так не утешительный диагноз поставили Александру Буйнову, Николаю Караченцову, Игорю Крутому, Александру Розенбауму и Валентину Юдашкину.

Однако, слова мэтра отечественной эстрады не соответствуют действительности и привели в негодование названных артистов.

Помощник Игоря Крутого объяснил журналистам, что с музыкантом все хорошо и ничего подобного у него не диагностировали. Розенбаум лично написал в своём Инстаграм, что это сплетни желтой прессы и он здоров. А жена Буйнова с удивлением отнеслась к заявлению Кобзона. Ведь её супруг перенес заболевание несколько лет назад и сейчас прекрасно себя чувствует.

Из упомянутых людей, действительно борется с раком Николай Караченцов, который проходил лечение в Израиле и сейчас находится на отдыхе в своём загородном доме вместе с женой.

Такой отдых вызвал неодобрение Кобзона, который высказал своё желание вернуть артиста в больницу. Ведь дома невозможно создать необходимые условия для качественного лечения. На что Поргина ответила, что они вернулись домой по совету врачей, потому что нельзя годами жить в клинике. А вот у Юдашкина, к сожалению, действительно обнаружили рак почки и он перенес операцию. Сейчас он немного похудел, но держится более, чем мужественно. По словам супруги, его жизни ничего не угрожает, просто нужно время на восстановление.

Сам Кобзон пытается излечиться от рака предстательной железы с 2005 года и ему приходится постоянно быть под наблюдением столичной клиники, в которой якобы и проходят лечение перечисленные персоны. Возможно Иосиф Давыдович и правда повторил чьи-то сплетни, а возможно Крутой и Розенбаум тщательно скрывают свои диагнозы. В любом случае пожелаем им крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

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