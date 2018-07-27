Иосиф Кобзон попал в реанимацию

Восьмидесятилетнего певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона перевели в реанимацию столичной клиники. Об этом сообщает Life.

Ранее супруга артиста уверяла, что Кобзона положили в больницу на плановое обследование. Между тем, сейчас СМИ сообщают, что певец находится в отделении нейрохирургии в тяжелом состоянии.

Отметим, что Иосиф Кобзон пытается побороть онкозаболевание уже 13 лет.

В апреле СМИ сообщали, что Кобзон попал в больницу из-за нарушения ритмов сердца.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ