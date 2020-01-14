Инну Чурикову обокрали в мадридском аэропорту

Российская актриса Инна Чурикова вместе с мужем — кинорежиссером Глебом Панфиловым стали жертвой воров по возвращении на родину из-за границы. По словам самой народной артистки, это произошло в мадридском аэропорту.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По данным СМИ, у пары была украдена сумка с деньгами, платежными картами, смартфоном и документами, ущерб составил около 250 тысяч рублей. Творческие деятели также распрощались с очками за 90 тысяч. А из-за похищения загранпаспортов муж с женой испытали трудности при посадке на рейс.



В комментарии РБК Чурикова не стала прямо говорить, что впечатление об отдыхе в Испании было подпорчено. Она назвала поездку на новогодних каникулах прекрасной и добавила, что и «думать не хочет» о тех, кто совершил кражу.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ