ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Инну Чурикову обокрали в мадридском аэропорту
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Российская актриса Инна Чурикова вместе с мужем — кинорежиссером Глебом Панфиловым стали жертвой воров по возвращении на родину из-за границы. По словам самой народной артистки, это произошло в мадридском аэропорту.

Инну Чурикову обокрали в мадридском аэропорту


По данным СМИ, у пары была украдена сумка с деньгами, платежными картами, смартфоном и документами, ущерб составил около 250 тысяч рублей. Творческие деятели также распрощались с очками за 90 тысяч. А из-за похищения загранпаспортов муж с женой испытали трудности при посадке на рейс.

В комментарии РБК Чурикова не стала прямо говорить, что впечатление об отдыхе в Испании было подпорчено. Она назвала поездку на новогодних каникулах прекрасной и добавила, что и «думать не хочет» о тех, кто совершил кражу.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 