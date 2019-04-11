Ингушетия: протестующий старейшина держит голодовку, его сын оштрафован

Магасский районный суд Ингушетии назначил штраф Илезу Барахоеву, сыну ингушского старейшины Ахмеда Барахоева, который голодает под арестом в спецприемнике. В этой северокавказской республике нынче неспокойно...

Отец Илеза Барахоева 65-летний Ахмед Барахоев продолжает держать голодовку в спецприемнике, куда его поместили под арест на десять суток. Барахоев-старший ранее был отправлен под административный арест по обвинению в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Как сообщил корреспонденту «Росбалта» руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов, назначен штраф в 20 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия правил его проведения).

26 марта в столице Ингушетии Магасе начался митинг с требованием отставки руководителя республики Юнус-Бека Евкурова, роспуска парламента, возвращения прямых выборов главы региона, отмены поправок в региональное законодательство о референдумах. 27 марта произошли столкновения митингующих с росгвардейцами и полицейскими.

Участники митинга подверглись преследованиям по статьям административного и уголовного кодексов.

По инф. rosbalt.ru

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