Инфляция-2019: власти обещают "около 5%". Вы верите?

Уровень инфляции в России в 2019 году будет ниже 5%. Об этом заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин.

Он напомнил, что ранее ведомство прогнозировало инфляцию на уровне 4,3% на 2019 год.

«4,3% — это тот прогноз, который у нас был в середине года. Сейчас мы говорим о том, что ниже 5% — это вполне реальные цифры», — уточнил он.

По его словам, надо посмотреть динамику инфляции за весь январь, а после этого уже делать окончательные выводы.

Напомним, начало января ознаменовалось в стране ростом цен (т.е. собственно скачком инфляции как таковой). Эксперты винят в этом экономический курс правительства (к которому и принадлежит Максим Орешкин) - прежде всего, за рост налогов на производителей и торговлю (которые закладываются в цену товаров).

По инф. rosbalt.ru

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