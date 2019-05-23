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Инъекции гиалуронкой? Только под контролем врачей!
Миша Аэби,Tages anzeiger   
23 Мая 2019 г.
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Сегодня многие женщины делают инъекции в губы или лоб в салонах красоты. Это крайне опасно, считают швейцарские врачи.

Инъекции гиалуронкой? Только под контролем врачей

"В последние годы косметологические клиники и салоны красоты, предлагающие своим клиенткам увеличить губы с помощью инъекций, растут как грибы после дождя, - отмечает журналист Миша Аэби. - Их чудо-средство называется гиалуроновая кислота. Этот тренд стал возможным благодаря тому, что вещество, которое по сути является дорогим, в последние годы продается в интернете по бросовой цене", пишет Tages-Anzeiger.

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"Но теперь Союз пластических хирургов Швейцарии и другие медицинские объединения бьют тревогу: в письме, направленном Швейцарскому агентству по лекарственным средствам Swissmedic, они требуют ввести строгий запрет на осуществление таких инъекций косметологами. Инъекции гиалуроновой кислоты должны производиться только врачами, говорится в письме".

Неправильно сделанный укол может "иметь катастрофические последствия, начиная от абсцессов и заканчивая слепотой", указывает Марк Нуссбергер, пластический хирург и президент швейцарского Общества эстетической хирургии.

С медиками солидарна и Рут Хумбель, член Федерального собрания Швейцарии. "Всей этой мании красоты нужно положить предел", - считает она и выступает за законодательный запрет инъекций гиалуроновой кислоты косметологами.

"Спорно, однако, то, бескорыстно ли действуют пластические хирурги, призывая к запрету инъекций, - отмечает издание. - По мнению Нуссбергера, этот запрет должен распространяться даже на дипломированный средний медперсонал".

"Будучи человеком с медицинским образованием, я знаю, как правильно делать инъекции", - говорит косметолог Регина Петрик. По ее словам, гиалуроновая кислота является естественной частью организма и, в отличие от ботокса, безобидна. Косметолог предполагает, что "строгим запретом пластические хирурги хотят в первую очередь обеспечить себе собственное поле для деятельности", передает Tages-Anzeiger.

Перевод Inopressa.ru

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