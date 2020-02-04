Индекс счастья россиян упал ниже плинтуса. А как поднять его? В экономике порядок нужен!

Индекс счастья россиян к концу 2019 года снизился до шестилетнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gallup International. Так, в нашей стране счастливыми себя считают 42% опрошенных, несчастными — 18%, остальные респонденты предпочли не отвечать.

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Россияне не видят положительной перспективы для себя и своих близких, заметил Эдуард Понарин, ведущий научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

«Такое падение индекса счастья объясняет длительная экономическая стагнация, которая отразилась на уровне жизни многих граждан, — уверен социолог. — При этом эффект национального подъема и единения вокруг геополитических достижений затушевывал эти проблемы до конца 2017 года, но теперь стал выветриваться и больше не компенсирует экономических потерь. Пенсионная реформа, замедлившиеся темпы роста экономики — накопившаяся усталость от всего этого влияет на ощущение счастья граждан».

По словам Эдуарда Понарина, для разных стран критерии счастья могут быть разными. Так, в государствах с высоким уровнем жизни и более стабильной экономической ситуацией для человека экономический критерий счастья играет меньшую роль, а на первый план выходит, к примеру, свобода выбора.

«В нашей стране люди, в основном, материально ориентированы, поэтому для них важны стабильное экономическое положение, хорошие отношения в семье, безопасная среда и перспективы для детей. Однако ощущение счастья в условной Африке и в Европе можно сравнивать, так как счастье — это биохимическое состояние организма, которое способен испытывать человек с любыми запросами и потребностями, несмотря на то, что факторы счастья в разных странах различаются», — полагает социолог.

По мнению Понарина, есть две стратегии, которые бы сыграли на повышение индекса счастья в России. Первая — это новые геополитические достижения, которые могли бы сплотить людей и вызывать эйфорию, сопоставимую с присоединением Крыма.

«Такую стратегию, к примеру использовал Джоржд Буш-старший перед тем, как повторно идти на выборы в 1991 году — он начал операцию „Буря в пустыне“ в Ираке, которая вызывала настоящий подъем в обществе, правда, на короткий период. То же использовал Билл Клинтон после скандала с Моникой Левински — стал бомбить Косово, чтобы переключить внимание и эмоции общественности», — рассказал Эдуард Понарин.

По словам социолога, вторая стратегия подразумевает, что правительство России направит все силы на экономический прорыв и создание перспектив, в особенности, для молодых людей. Если бы нашей стране удалось выйти из экономической стагнации, уровень счастья людей явно пошел бы вверх.

Что тут можно сказать? О каком уровне счастья можно говорить, если большинство семей у нас в стране живут от зарплаты до зарплаты (какой бы она ни была), оттягивая по возможности платежи по кредитам, а то и беря новые займы для погашения старых, покупают товары в магазинах исключительно по акциям и стараются ничего лишнего не приобретать, ведь иначе до следующего месяца не дотянешь. Понятно, что нужно, чтобы власти как можно скорее принимали какие-то меры для роста реальных доходов граждан, вот только пока нас кормят какими-то выдуманными планами, которые мало стыкуются с реальностью. А пока экономика страны переживает застой, надежды на то, что что-то изменится, нет. И на то, что люди станут счастливее, надежды тоже маловато...



По инф. rosbalt.ru

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