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Имя Пушкина по-прежнему любимо в России!
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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220 лет назад, 6 июня 1799 года, родился великий русский поэт Александр Пушкин.

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Согласно последним исследованиям ВЦИОМ, пятая часть россиян предпочитают его поэзию среди отечественной лирики. Около 17% из числа опрошенных назвали его произведения любимыми. Ему уступают Сергей Есенин (8%) и Михаил Лермонтов (6%), далее идут Анна Ахматова, Александр Блок, Владимир Маяковский, Марина Цветаева и другие.

26% россиян при этом признались, что у них нет любимого стихотворения.

Пушкин действительно является самым известным русским поэтом. Практически в каждом городе есть улица, сквер или станция метро, названные его именем.

Поэт родился 6 июня 1799 года. В возрасте 37 лет, 29 января 1837 года, погиб после дуэли в Санкт-Петербурге.

По инф. rosbalt.ru

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