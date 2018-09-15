Именем внука: у пожилой петербурженки выманили полмиллиона наличными

Полиция Петербурга разыскивает мужчину, который обманом выманил 500 тыс. рублей у 87-летней жительницы Красногвардейского района.

По данным регионального МВД, несколько дней назад пенсионерке позвонил неизвестный и от имени ее внука сообщил, что сбил человека, в связи с чем ему нужна крупная сумма денег. Позже к ней в квартиру по проспекту Энергетиков пришел мужчина, который забрал полмиллиона и скрылся.

Заявление в полицию поступило 14 сентября, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Устанавливается личность злоумышленника, приняты меры к его розыску.

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