Им было всего 16, и они умерли в один день... в ДТП

Выборгский районный суд Петербурга заключил под стражу Алексея Бегунова, сбившего насмерть двух подростков. (Ужаснейшая история, в которой переплелось все: и невнимательность на дороге, и нарушение ПДД, и любовь, и смерть... прим. МГ.)

ДТП произошло вечером 7 января на пешеходном переходе у проспекта Тореза, д. 9. Вероятно, Бегунов не заметил подростков: на улице было темно и пасмурно, тогда как скорость движения не соответствовала правилам дорожного движения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе указали на некоторые нарушения. Так, водитель двигался со скоростью 70-80 км/ч, тогда как дорожный знак допускал максимально 40 км/ч.

«В то время как проезжую часть слева направо относительно направления движения автомобиля пересекали несовершеннолетние пешеходы П. и С., своевременно возможных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки автомобиля Бегунов не принял, продолжил движение с прежней скоростью, выехал на пешеходный переход, где не уступил дорогу вышеуказанным пешеходам и совершил на них наезд», — рассказали в пресс-службе.

В итоге молодой человек скончался на месте. Девушку же доставили в больницу, где ей пытались спасти жизнь, однако врачам это не удалось. Потерпевшая умерла в тот же день.

Бегунов признал вину. Под стражей он пробудет по меньшей мере до 6 марта. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшим было 15 и 16 лет. Накануне трагедии подростки выкладывали совместные видео в соцсетях. Судя по всему, они были влюблены друг в друга.

ДТП вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни винят в произошедшем Бегунова, другие же сослались на плохие погодные условия для водителя и невнимательность подростков на нерегулируемом пешеходном переходе.

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По инф. rosbalt.ru

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