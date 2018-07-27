Игорь Лях дорожил своей ролью в фильме "Любовь и голуби"

Не прошло и двух месяцев со дня смерти актрисы Нины Дорошиной, как вдруг внезапно ушел из жизни ее экранный сын по фильму «Любовь и голуби» – актер Игорь Лях. Ему было всего 55 лет. Артист тщательно скрывал свою личную жизнь, практически не давал интервью. О последних годах жизни Игоря Владимировича рассказала его студентка Анастасия Горбунова.

Игорь Лях

В картину «Любовь и голуби» Игорь Лях попал совершенно случайно. На роль Лёньки Кузякина режиссер Владимир Меньшов утвердил сначала другого актера – Александра Озерова. Но съемочная группа все не могла согласовать с артистом расписание его съемок. В итоге Озеров сам отказался сниматься. Заново пересмотрев материалы проб, Меньшов утвердил Ляха. И не пожалел. После этой работы актер стал много сниматься, играл в разных театрах, а в 1997 году получил звание заслуженного артиста. С 2000 года он начал преподавать актерское мастерство в Театральном училище имени Щепкина, которое когда-то окончил сам.

– Игорь Владимирович был очень светлым человеком, – рассказывает его студентка, 21-летняя Анастасия Горбунова. – Он всегда шутил с нами, поддерживал в различных ситуациях. Бывало, придешь на репетицию грустный, что-то не так у тебя в жизни, а он какой-то смешной фразой мог поднять настроение. Он корчил рожицы очень смешно, передразнивал нас. И мы сразу забывали свои проблемы, заботы и просто находились здесь и сейчас, рядом со своим мастером. Он сильно любил свое дело, отдавался ему полностью. Мне кажется, он даже больше занимался нами, студентами, нежели своими личными делами. Вот мы, например, репетируем какую-то сцену из спектакля, а он не сидит на месте, с нами все переживает, проигрывает.

Актер умер на 56-м году жизни во сне – остановилось сердце. Горбунова говорит, что видела своего мастера за три дня до смерти и ничего не предвещало беды.

– Мы как раз сдавали экзамены, он приходил в институт, подбадривал нас, – продолжает Анастасия. – Последняя наша встреча как раз таки была на экзамене. Он в тот день был веселый, спрашивал нас: «Ну как вы, мои охламоны?» На здоровье Игорь Владимирович никогда не жаловался. Его близкие рассказали, что вечером они, как обычно, поужинали, он лег спать и ушел из жизни во сне. Родные обнаружили это только утром.

Игорь Лях никогда не рассказывал прессе о личной жизни. И даже своим студентам мало говорил о близких.

– У Игоря Владимировича очень хорошая семья, мы познакомились на похоронах, – делится Анастасия. – У него остались жена, мама, взрослая дочь, внучка. Очень дружелюбные люди. Личное он почему-то держал в тайне от нас. Мы разговорились с его дочкой на поминках, и она нам сказала, что его семья знала все о его студентах. То есть Игорь Владимирович приходил домой и постоянно рассказывал о нас, и ругал, и хвалил.

Игорь Лях в фильме "Жажда" // фото: kino-teatr.ru / Global Look Press

Анастасия говорит, что к своей роли в фильме «Любовь и голуби» ее педагог относился с особым трепетом.

– Он любил свою роль в этом фильме, – расплывается в улыбке Горбунова. – Он рассказывал нам о съемках у Меньшова. Помню, как мы сидели в институте, у нас была репетиция, и мы сообщили ему о смерти Нины Дорошиной. Он с грустью сказал: «Да, да, это была очень хорошая актриса!»

Стоит также отметить, что с Ниной Дорошиной у Игоря Ляха была одна схожая черта – они оба не питали любви к современным технологиям. У Нины Михайловны вообще не было мобильного телефона, а у Игоря Владимировича он хоть и был, но он с ним справлялся с трудом.

– Мне кажется, то поколение вообще мало интересуют все эти технические новинки, – предполагает Анастасия. – У Игоря Владимировича сначала был телефон в виде старой раскладушки, но потом он сломался, и у него появился более-менее нормальный аппарат. Мы ему постоянно помогали в нем разбираться – меняли настройки, что-нибудь скачивали. А он нас за это благодарил.

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Источник: sobesednik.ru

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