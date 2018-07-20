Идут суды на миллионы: две дочки были перепутаны в роддоме 40 лет назад

Ленинский районный суд Перми удовлетворил гражданские иски по делу о перепутанных детях в родильном отделении больницы.

Адвокат Игорь Саввин, представляющий интересы истцов, сообщил «Интерфаксу», что больше сорока лет назад, 7 марта 1978 года в родильном отделении Пожвинской участковой больницы Коми-Пермяцкого автономного округа (ныне Пермский край) у двух женщин родились две дочери.

«Девочки были перепутаны и попали в другие семьи. Это выяснилось только в 2018 году после проведенной ДНК-экспертизы», — сказал юрист.

Обе матери и дочь одной из них подали иски в суд, попросив компенсацию морального вреда в размере от 10 до 12 млн рублей.

Решением суда иски удовлетворены частично. Взыскано из казны РФ по 1 млн рублей в пользу каждого истца, сообщил юрист.

Саввин добавил, что иск от имени второй перепутанной в родильном отделении больницы девочки может быть подан в ближайше время.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ