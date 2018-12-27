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Идет следствие: пациентка ослепла после процедуры в частной клинике
По инф. rosbalt.ru   
27 Декабря 2018 г.
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glaz

Московские следователи проверяют данные СМИ об ослепшей пациентке одной из частных клиник после косметологической процедуры.

Как сообщила «Росбалту» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, клинику подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

По данным СМИ, во время косметологической процедуры в одной из частных клиник в Москве женщина пожаловалась на ухудшение зрения. В итоге, пациентку срочно доставили в городскую больницу.

По словам Юлии Ивановой, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в клинике. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников медцентра.

По инф. rosbalt.ru

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