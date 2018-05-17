Идет следствие о хищениях при реконструкции Эрмитажа в Питере

Следственный комитет России проводит обыски в рамках расследования о хищении средств при реконструкции Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В частности, оперативные мероприятия проходят в коттедже у основателя группы компаний «Савва» Никиты Колесникова.

Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, 16 мая, около 22:00, в коттедж Никиты Колесникова, расположенный в подмосковной Жуковке, прибыла большая группа сотрудников СК и ФСБ Они предъявили постановление о проведении обыска в связи с расследованием дела о хищении средств при реставрации Эрмитажа.

Не исключено, что по окончании мероприятия, которое по состоянию на 01:00 17 мая продолжается, бизнесмен будет задержан. По данным «Росбалта», одновременно обыски проходят и у других фигурантов дела.

К полуночи в Жуковку прибыли адвокаты Колесникова, но их пропускать в коттедж категорически отказались, сославшись на соответствующее решение следователя. Никита Колесников являлся обвиняемым и по «делу реставраторов» — о масштабных хищениях при реставрации объектов Минкультуры. В 2017 году он был приговорен к пяти годам условно.

По инф. rosbalt.ru

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