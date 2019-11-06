Их страхи: чего боятся дети московских богачей?

Дети богатых родителей, живущих в элитных жилых комплексах и престижных поселках под Москвой, рассказали об опасениях в случае наступления в стране экономического кризиса.

Как сообщает «МК», в опросе, который проводили с согласия их родителей порталы «Банкир» и «Новая Рига Live», приняли участие «золотые дети» в возрасте от 9 до 15 лет.

Опрос выявил, что школьники больше всего опасаются снижения сумм на карманные расходы. По словам «золотых деток», критически маленькая сумма — тысяча-две долларов.

Богатым детям также страшно, если родителям придется отказаться от прислуги или им придется «работать как все» в обыкновенных частных фирмах. Также страхи у богачей вызывают мысли о том, что придется пересесть из автомобиля с водителем в общественный транспорт.

Школьники также рассказали, что считают угрозой гнев народа. Кризис, по их мнению, «может спровоцировать агрессию в отношении обеспеченных семей».

Как к этому относиться? Понятно, что небогатым людям, особенно пожилым - шокированным ужасающим разрывом между богатством и бедностью в России - трудно удержаться от злорадных эмоций... Но давайте помнить, что просто ненависть еще никогда не доводила никого до добра. И подумаем (выводы у вас могут быть совсем другие, конечно).

Во-первых, это дети, подростки. Да, они живут гораздо обеспеченней и беспечней своих сверстников, им есть что терять. Но они не виноваты, что родились в небедных семьях, а родители дали им высокий уровень жизни. Как минимум, детей, сформировавшихся в этой среде - судить не за что.

Во-вторых, как мы сто раз говорили - само по себе богатство не является морально позорным. Невозможно осуждать семьи талантливых менеджеров, деятелей культуры, предпринимателей - которые своим трудом и талантом добились успеха, в том числе и материального. Ведь далеко не все давшие такие ответы ребята - дети олигархов, приближенных к власти!

А в-третьих, стыдно не богатство, постыдна бедность. Ужас нынешней России не в наличии богатеев (они есть во всем мире, выбиться в их ряды - один из стимулов для "простых людей"). А в наличии огромного слоя откровенной бедноты. А это уже претензия не столько к состоятельным людям, сколько к властям: именно они создали и поддерживают экономический уклад, при котором богатые богатеют, а ряды бедняков все ширятся и ширятся. Это - признак застойной экономики, в которой надо что-то менять!

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По инф. rosbalt.ru

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