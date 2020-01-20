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«Их нравы»: купля-продажа девственности. Как это делается?
|По инф. rosbalt.ru
|20 Января 2020 г.
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19-летняя уроженка Харькова, ныне живущая в США, как сообщает один из западных сайтов эскорт-услуг, продала свою девственность бизнесмену из Мюнхена за 1,3 млн евро.
Сайт, сообщивший эту новость, помимо классических услуг по поиску эскортниц, еще и предоставляет возможность провести аукцион на покупку девственности. Именно в таком аукционе и участвовала Катя. Стартовая цена за первый секс с брюнеткой начиналась со 100 тысяч евро.
Для того, чтобы быть внесенными в список на аукционах на этом сайте, девочки должны показать его представителям справку от врача, подтверждающую их девственность. А чтобы стать покупателем на аукционе на этом сайте, вы должны иметь минимальные активы в размере 10 миллионов евро.
Любые участники торгов, желающие купить девственность, должны внести 10-процентный депозит, чтобы устроители могли убедиться в серьезности ваших намерений.
Катя разместила видео на английском, где все сама объяснила.
«Привет, меня зовут Катя, мне 19 лет, я из Украины, но живу в США. Я знаю английский, украинский и русский языки. Я решила продать девственность, чтобы путешествовать, наслаждаться роскошью и быть счастливой», — говорит она в ролике.
Также в профиле Кати были снимки, показывающие «товар» в лучшем свете.
Сообщается, что победителем аукциона стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена. Он выложил 1,2 миллиона евро. Немец также пообещал ежемесячно выплачивать Кате по 10 тысяч евро и даже жениться на ней. Это, видимо, бонус.
Как пишет Daily Mail, немного уступил немцу юрист из Нью-Йорка. Он был готов заплатить девственнице из Украины 1,1 миллиона долларов. На третьем - житель Токио, предложивший 890 тысяч долларов. Имена и подробности биографии участников торгов всегда остаются конфиденциальными.
В разговоре с Daily Mail Катя признала, что решение продать девственность было нелегким: «Я несколько раз думала о том, чтобы не продавать свою девственность. Это определенно трудное решение, ведь оно необратимо. С другой стороны, трудно сделать выбор между потерей девственности с тем, кого я люблю, и потерей навсегда шанса выиграть миллион… Думаю, вероятность того, что вы пожалеете, что не взяли деньги, выше, потому что ваш первый парень, скорее всего, расстанется с вами рано или поздно».
Встреча девушки с клиентом должна пройти в Германии, там легализована проституция. Покупатель вправе удостовериться в девственности девушки в медицинском учреждении.
...Ужасная история, нет слов! Самое печальное, что наверняка в поколении наших внуков, сверстников девушки Кати, найдутся и те, кто не увидит в этой истории ничего особенного. А вообще, современная молодежь - она очень разная, конечно. И по таким крайним проявлениям - не стоит судить обо всем поколении.
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