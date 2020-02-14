И все-таки мужчины боятся умных женщин. Психологи подтверждают!

Красивые и умные женщины часто остаются одни, так как мужчины на подсознательном уровне избегают отношений с ними. (Мужчинам надо не бояться умных дам, просто нужно самим подтягивать свой интеллект! - прим. МГ.)
Как сообщают эксперты, умной женщине среднестатистический мужчина предпочтет даму со средним интеллектом или вовсе глупую, даже если внешне она будет уступать сопернице.
Исследования американских психологов позволили доказать, что сначала представители сильного пола обращают внимание на внешний вид женщины. Однако провожают в прямом смысле «по уму», быстро теряя интерес к даме с высоким интеллектом и сводя общение на нет.
Красивые и умные женщины часто остаются одни, так как мужчины на подсознательном уровне избегают отношений с ними. (Мужчинам надо не бояться умных дам, просто нужно самим подтягивать свой интеллект! - прим. МГ.)
Организация «Общественный контроль» проверила качество молока, которое продается в магазинах Петербурга. Из 11 образцов, закупленных экспертами, 7 не соответствуют ГОСТу. (Здесь стоит оговориться, что это касается молока не только из магазинов Петербурга, но и других городов - ведь товары везде поставляют примерно одинаковые. - прим. МГ.)
Продать ненужную одежду и купить новую по приемлемой цене, найти услуги массажиста или предложить свои, к примеру, по передержке животных – все это и многое другое легко сделать с помощью современных досок объявлений в интернете. Данный формат пользуется большой популярностью среди пользователей, потому что это действительно очень удобно.
Волгоградские полицейские задержали ветеринарного врача, подозреваемого в систематическом получении взяток от директора организации, занимающейся продажей куриных яиц. Ветеринар без проверки выдавал свидетельства о безопасности товара. (Получается, что быть уверенными в качестве продуктов животного происхождения, можно не всегда. Это только один вскрывшийся случай, а сколько еще может быть неизвестных... прим. МГ.)
Уже третий год официальным представителем крупнейшего мирового производителя детских велосипедов в Беларуси является сеть магазинов велосипедной техники и аксессуаров VELOZONA.BY. За это продолжительное время клиенты смогли оценить качество и высокие показатели безопасности данной продукции. Разнообразие моделей для любого возраста позволяет купить детский велосипед в Минске, который непременно понравится вашему ребенку. А для того, чтобы научить малыша кататься на нем, потребуется совсем немного времени.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает целесообразным оптимизировать операционные затраты банков, а также создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в целях снижения ипотечных ставок в стране.
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В Великобритании археологи официально объявили сокровищем клад из 19-ти золотых монет железного века, который был найден недалеко от города Блайтбурга в графстве Суффолк на востоке Англии. Одна из монет никогда ранее не попадала в руки экспертов.
Во «ВКонтакте» обнаружили фотографии застолья в колонии ФСИН с участием Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова. Они были опубликованы анонимным пользователем еще в июле 2018 года, но теперь на них обратил внимание проект Scanner Project.
На территории австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые с начала сезона локализовали все природные пожары. Мы подробно рассказывали об этом бедствии, охватившем природу далекого континента и названном катастрофой мирового масштаба.
В Псковском городском суде оглашен приговор по громкому уголовному делу, фигурантом которого стал бывший заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в канцелярии суда по уголовным делам.
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