И все-таки мужчины боятся умных женщин. Психологи подтверждают!

Красивые и умные женщины часто остаются одни, так как мужчины на подсознательном уровне избегают отношений с ними. (Мужчинам надо не бояться умных дам, просто нужно самим подтягивать свой интеллект! - прим. МГ.)



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Как сообщают эксперты, умной женщине среднестатистический мужчина предпочтет даму со средним интеллектом или вовсе глупую, даже если внешне она будет уступать сопернице.

Исследования американских психологов позволили доказать, что сначала представители сильного пола обращают внимание на внешний вид женщины. Однако провожают в прямом смысле «по уму», быстро теряя интерес к даме с высоким интеллектом и сводя общение на нет.

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Эксперты полагают, что мужчинам просто некомфортно чувствовать себя глупее той, кого они (по законам природы) должны «защищать».

Каждая женщина, наоборот, довольно уверенно чувствует себя рядом со спутником, который превосходит ее интеллектуально. Однако найти такую партию бывает довольно сложно.

По инф. rosbalt.ru

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