И все-таки билеты на заграничные рейсы подорожают

Авиабилеты из России за границу вырастут в цене на 3% с 5 февраля 2020 года в связи с пересчетом курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

«За основу (при пересчете — ред.) будет взят курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую стороны», — заявил «Интерфаксу» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Между тем, в декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявляла, что не ожидает значительного удорожания авиабилетов в следующем 2020 году, поскольку не видит для этого оснований. Как указывал заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин, цены на билеты могут меняться в зависимости от спроса. Однако в целом, считает замглавы ФАС, по 2020 году рост тарифов на перелеты будет близок к инфляции.

До этого газета «Известия», ссылаясь на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), предупреждала, что стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти — российские перевозчики пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018 году, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. При этом, сообщало издание, в сервисах по бронированию изданию указали, что билеты на I квартал 2020 года подорожали на 3-18% в зависимости от направления.

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По инф. rosbalt.ru

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