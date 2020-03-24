И вновь подростков задерживают за подготовку бойни, теперь на Сахалине

Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 года рождения, которые планировали вооруженное нападение на техникум, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Во время обысков у них нашли обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, «предположительно самодельные взрывные устройства» и взрывчатые вещества. Также правоохранители обнаружили личные дневники, где рассказывалось о планируемом нападении на техникум.

Молодых людей обвинили в публичных призывах к терроризму и массовым убийствам (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

В конце февраля сотрудники ФСБ в Саратове задержали двух 14-летних подростков на территории заброшенного бомбоубежища, которые, предположительно, готовили нападение на школу. В тот же день Волжский районный суд Саратовской области постановил арестовать подростков.

По данным правоохранителей, школьники состояли в «различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». В бомбоубежище они хранили обрез охотничьего ружья и готовились изготовлять самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета.

Оба подростка признались в подготовке к преступлению. Один из них рассказал, что планировал напасть на школу и убить около 40 человек из мести. Другой добавил, что преступление хотели совершить в мае.

Против них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).

В начале марта оба подростка отказались от своих слов. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что «пацаны смотрели фильм про колумбайн» и «оба любили оружие». В то же время омбудсмен уточнила, что они «никого убивать не собирались»

Представитель общественно-наблюдательной комиссии области Николай Скворцов также рассказал, что подростки отказываются от показаний. «Пацанов допрашивали всю ночь. Итог — видео с признанием в присутствии родственников и психолога. Но без адвоката. Сейчас пацаны не верят, что они сами все это наговорили. Их не били, не пытали. Если не считать ночного допроса и сна на стульях в кабинете следователя», — написал Скворцов в фейсбуке.

Центр общественных связей ФСБ отчитался, что с 2018 года служба нашла около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ и предотвратила более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Напомним, что общество тревожат периодически возникающие случаи "колумбайнов" - жестокого массового насилия среди молодежи, часто такие случаи слабо мотивированы вообще и говорят о нездоровой психике юных преступников. Среди последних таких случаев - также история в одной из школ Владимира, где «трудный» подросток принес в школу топор , но был обезврежен директором. А в Подмосковье спецслужбы предотвратили расстрел учащихся и преподавателей аграрно-промышленного техникума. ФСБ задержала 18-летнего студента, ознакомившись с его сообщениями в мессенджере.

Polit.ru

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