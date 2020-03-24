И вновь подростков задерживают за подготовку бойни, теперь на Сахалине

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Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 года рождения, которые планировали вооруженное нападение на техникум, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Во время обысков у них нашли обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, «предположительно самодельные взрывные устройства» и взрывчатые вещества. Также правоохранители обнаружили личные дневники, где рассказывалось о планируемом нападении на техникум.
Молодых людей обвинили в публичных призывах к терроризму и массовым убийствам (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
В конце февраля сотрудники ФСБ в Саратове задержали двух 14-летних подростков на территории заброшенного бомбоубежища, которые, предположительно, готовили нападение на школу. В тот же день Волжский районный суд Саратовской области постановил арестовать подростков.
По данным правоохранителей, школьники состояли в «различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». В бомбоубежище они хранили обрез охотничьего ружья и готовились изготовлять самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета.
Оба подростка признались в подготовке к преступлению. Один из них рассказал, что планировал напасть на школу и убить около 40 человек из мести. Другой добавил, что преступление хотели совершить в мае.
Против них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).
В начале марта оба подростка отказались от своих слов. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что «пацаны смотрели фильм про колумбайн» и «оба любили оружие». В то же время омбудсмен уточнила, что они «никого убивать не собирались»
Представитель общественно-наблюдательной комиссии области Николай Скворцов также рассказал, что подростки отказываются от показаний. «Пацанов допрашивали всю ночь. Итог — видео с признанием в присутствии родственников и психолога. Но без адвоката. Сейчас пацаны не верят, что они сами все это наговорили. Их не били, не пытали. Если не считать ночного допроса и сна на стульях в кабинете следователя», — написал Скворцов в фейсбуке.
Центр общественных связей ФСБ отчитался, что с 2018 года служба нашла около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ и предотвратила более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.
Напомним, что общество тревожат периодически возникающие случаи "колумбайнов" - жестокого массового насилия среди молодежи, часто такие случаи слабо мотивированы вообще и говорят о нездоровой психике юных преступников. Среди последних таких случаев - также история в одной из школ Владимира, где «трудный» подросток принес в школу топор, но был обезврежен директором. А в Подмосковье спецслужбы предотвратили расстрел учащихся и преподавателей аграрно-промышленного техникума. ФСБ задержала 18-летнего студента, ознакомившись с его сообщениями в мессенджере.
Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 года рождения, которые планировали вооруженное нападение на техникум, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Covidiot — этот неологизм теперь используется для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса, а также игнорируют рекомендации, касающиеся общественного здоровья или безопасности. Новое слово появилось на сайте популярного англоязычного онлайн-словаря Urban Dictionary.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обязали всех жителей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, чтобы защитить их от коронавируса. Как разъяснили в столичном оперштабе, кроме пожилых москвичей оставаться дома должны люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет инсулинозависимый, хронические болезни легких (астма), бронхоэктазия, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования, перенесшие инфаркт и инсульт. Такой же список действует и в Подмосковье. (Справедливо заметим, что это касается жителей и других регионов, где отмечены случаи заражения коронавирусом. - прим. МГ.)
Ажиотажный рост спроса вкупе с ослаблением рубля может привести к росту цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (на них цены регулируются правительством). Импортные лекарства превалируют в российских аптеках. По данным DSM Group за январь 2020 года, доля импортных препаратов составила более 68%.
Несмотря на все старания герцога и герцогини Сассекских скрыть свою личную жизнь от журналистов, в прессе регулярно появляются статьи, связанные с их именами. Более того, зарубежные СМИ готовы идти на подкуп, чтобы заполучить очередную «сенсацию» из жизни Меган или её супруга.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства России.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 300 тысяч человек. К вечеру 23 марта эта цифра увеличилась еще на 30 тысяч и составила 332 тысячи 930 человек. По последним данным ВОЗ, более половины случаев заражения зафиксированы в странах Европы — более 170 тысяч. Число жертв по всеми миру достигло 14510. Большинство из них приходится на Италию и Испанию, где умирают сотнями каждый день. Эпидемия продолжает захватывать все новые страны, за последние сутки о первых случаях заражения сообщили власти Сирии, Гренады, Мозамбика, Белиза и Мьянмы.
СМИ сообщают о вопиющих случаях поведения медиков во время пандемии. Так, главный врач Калужской областной больницы Владимир Кондюков во время мировой пандемии коронавируса поехал отдыхать в Таиланд, а главный внештатный инфекционист в Ставропольском крае нарушила карантин и заразила не менее десятка человек.
Два необычных образца наскального искусства были обнаружены в пещере Леанг-Булу-Беттуэ на индонезийском острове Сулавеси. Рисунки вырезаны не на крупных каменных объектах, а на небольших плоских камнях, которые можно было бы положить в карман.
В Подмосковье священник вышел к прихожанам на проповедь в противогазе. (Священники тоже люди, и тоже испытывают страх, но надевать противогаз для встречи с прихожанами это, согласитесь, уж чересчур. - прим. МГ.)
На наступающей неделе в лаборатории Службы общественного здравоохранения Англии в Портон-Дауне начнутся испытания на животных первой в стране коронавирусной вакцины. В случае успеха в апреле рассчитывают начать проверку безопасности вакцины уже на людях.
Врач скорой помощи в больнице Гранады (Испания) Хесус Кандель в видеороликах, которые он публикует на своем канале в YouTube, не стесняясь в выражениях рассказывает о реальной ситуации с коронавирусом COVID-19.
На президентских выборах в Абхазии победу одержал 56-летний Аслан Бжания. Напомним, что очередной общественно-политический кризис, отягощенный тяжелейшей криминогенной и социально-экономической обстановкой в частично признанной Абхазии, привел к тому, что здесь снова прошли президентские выборы — шестые за 15 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Также на улицу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями. Эти ограничения ввели для борьбы с коронавирусом.
Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса и сложных экономических процессов. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, подчеркнув, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.
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