И снова здравствуйте!

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года.
Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно, передают «Ведомости».
Поводом для приезда президента стали поправки, внесенные «с голоса» единороссами Александром Карелиным и Валентиной Терешковой.
Карелин в самом начале заседания предложил провести досрочные выборы в думу. Его подержали лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливой России» Сергей Миронов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, посоветовал «десять раз подумать», поскольку это может привести к развалу ветвей власти. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов поправку коллеги не комментировал.
Терешкова озвучила свои поправки уже во время голосования, предложив или обнулить президентские сроки действующего президента, или снять ограничение его полномочий двумя сроками. Избиратели взволнованы тем, что будет после 2024 г., и практически все хотят, чтобы Путин, «что называется, был рядом, мол, вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, подстраховать». «Ну а если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции, надо все честно, открыто, публично предусмотреть», – призвала Терешкова.
После этого был объявлен перерыв: как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, касающуюся президента поправку нужно обсудить с ним самим. Через 1,5 часа в думу прибыл Путин и сразу поднялся на трибуну, чтобы высказать «свою позицию относительно крайне важных предложений» депутатов. Инициативу Карелина он не поддержал, поскольку «по этому вопросу в парламенте нет консенсуса». С идеей убрать из Конституции ограничение двух сроков тоже не согласился, так как в долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии регулярной смены власти. А вот другую поправку Терешковой президент поддержал: «Но при одном условии – если Конституционный суд (КС) даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Основного закона». Заключение КС о соответствии поправок неизменяемым главам 1, 2 и 9 Конституции уже предусмотрено законопроектом об изменении Основного закона.
Сразу после этого депутаты одобрили поправку Терешковой 380 голосами против 43 (КПРФ), а Карелин свою поправку отозвал.
О возможном обнулении президентских сроков советник Володина, руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский говорил «Ведомостям» еще в декабре – после пресс-конференции Путина, на которой тот сообщил, что не против изъятия слова «подряд» из статьи об ограничении президентских полномочий двумя сроками.
А три недели назад о необходимости обнуления сроков в связи с изменением полномочий президента в интервью сайту «Актуальные комментарии» заявил экс-помощник Путина Владислав Сурков: «С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства… Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты». Сопредседатели рабочей группы по поправкам Андрей Клишас и Павел Крашенинников уверяли, что вопрос об обнулении там не обсуждается.
Мужчины в России спят крепче, чем женщины. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% мужчин легко засыпают, а среди женщин таких только 47%. Также 49% женщин признались, что долго не могут заснуть, а среди мужчин таких лишь 34%.
Владимир Зельдин за свою долгую жизнь успел не только стать одним из любимейших актёров для наших соотечественников, но и целых два раза оказаться в Книге рекордов Гиннесса! Такую честь он заслужил своим необычайным трудолюбием.
В лесах острова Мадагаскар существует особая популяция диких кошек, отличающихся крупными размерами. Ученые давно обсуждали вопрос, откуда взялись эти кошки. Обычно считалось, что это или одичавшие потомки домашних кошек, привезенных на Мадагаскар европейцами, или они происходят от диких кошек восточной части Африки, черноногой (Felis nigripes) и степной (Felis lybica), каким-то образом проникших на остров. Но новое исследование показало, что не верна ни одна из этих гипотез.
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий, в которых число участников превышает 5 тысяч человек. Есть у нас и другие новости о распространении инфекции и о том, что происходит в связи с этим.
Эксперты Роскачества решили проверить, насколько безопасны и прочны латексные презервативы. Оказалось, что в некоторых образцах содержатся цинк и изопропанол в повышенном количестве. Эти вещества, в свою очередь, потенциально токсичны и могут приводить к раздражению.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 12 тыс. 192 автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Под отзыв подпадают машины, проданные с сентября 2019 года по настоящее время.
Энтони Хопкинса можно с лёгкостью назвать одной из главных звёзд Голливуда. Его роль Ганнибала Лектора стала, без преувеличения, легендарной в мировой истории кинематографа. Обычно семейные дела звёзд такого уровня также становится достоянием общественности… но не в этом случае.
Увеличение числа енотов наблюдается в Москве. (Мы, в свою очередь, можем сказать, что это касается не только Москвы, но и других городов. Енот стал очень популярным зверьком, только вот рад ли он сам этому? Вряд ли... прим. МГ.)
Удивительно, но во время своего «исторического» выступления в Госдуме Владимир Путин совсем не выглядел победителем. Это был пожилой и несколько растерянный человек, без всякого блеска зачитывающий текст по бумажке.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.