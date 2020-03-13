И снова здравствуйте!

Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года.

Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно, передают «Ведомости» .

Поводом для приезда президента стали поправки, внесенные «с голоса» единороссами Александром Карелиным и Валентиной Терешковой.

Карелин в самом начале заседания предложил провести досрочные выборы в думу. Его подержали лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливой России» Сергей Миронов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, посоветовал «десять раз подумать», поскольку это может привести к развалу ветвей власти. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов поправку коллеги не комментировал.

Терешкова озвучила свои поправки уже во время голосования, предложив или обнулить президентские сроки действующего президента, или снять ограничение его полномочий двумя сроками. Избиратели взволнованы тем, что будет после 2024 г., и практически все хотят, чтобы Путин, «что называется, был рядом, мол, вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, подстраховать». «Ну а если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции, надо все честно, открыто, публично предусмотреть», – призвала Терешкова.

После этого был объявлен перерыв: как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, касающуюся президента поправку нужно обсудить с ним самим. Через 1,5 часа в думу прибыл Путин и сразу поднялся на трибуну, чтобы высказать «свою позицию относительно крайне важных предложений» депутатов. Инициативу Карелина он не поддержал, поскольку «по этому вопросу в парламенте нет консенсуса». С идеей убрать из Конституции ограничение двух сроков тоже не согласился, так как в долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии регулярной смены власти. А вот другую поправку Терешковой президент поддержал: «Но при одном условии – если Конституционный суд (КС) даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Основного закона». Заключение КС о соответствии поправок неизменяемым главам 1, 2 и 9 Конституции уже предусмотрено законопроектом об изменении Основного закона.

Сразу после этого депутаты одобрили поправку Терешковой 380 голосами против 43 (КПРФ), а Карелин свою поправку отозвал.

О возможном обнулении президентских сроков советник Володина, руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский говорил «Ведомостям» еще в декабре – после пресс-конференции Путина, на которой тот сообщил, что не против изъятия слова «подряд» из статьи об ограничении президентских полномочий двумя сроками.

А три недели назад о необходимости обнуления сроков в связи с изменением полномочий президента в интервью сайту «Актуальные комментарии» заявил экс-помощник Путина Владислав Сурков: «С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства… Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты». Сопредседатели рабочей группы по поправкам Андрей Клишас и Павел Крашенинников уверяли, что вопрос об обнулении там не обсуждается.

По инф. vedomosti.ru

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