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И снова — заброшенные дети при живой матери
По инф. rosbalt.ru   
24 Апреля 2019 г.
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Из квартиры в Липецке в больницу увезли двух маленьких детей, которые жили в антисанитарных условиях, без игрушек и спали на полу.

И снова — заброшенные дети при живой матери

В правоохранительные органы обратились соседи, говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Когда оперативники прибыли по вызову, выяснилось, что матери уже долгое время нет в квартире. Дети двух и четырех лет остались одни, они голодные, плакали. В квартире у них не было своего спального места, малыши спали на полу на грязном матрасе. Не было у них также книг и игрушек. При этом старший ребенок — инвалид, он требовал особого ухода и лечения. Вместе с детьми в жилище находился неизвестный пьяный мужчина. Как выяснилось, он является знакомым матери.

Оперативники приняли решение детей отправить в больницу для обследования. В полиции узнали, что ранее мать была лишена родительских прав, но позднее решение было отменено. Теперь суд может пересмотреть вердикт и все же лишить женщину родительских прав.

По инф. rosbalt.ru

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