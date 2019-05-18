И снова сын — убийца пожилой матери. Страшно!

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 65-летней женщины. В убийстве подозревается сын женщины.

Труп нашли 16 мая у водоема в деревне Назарьево. По предварительным данным, к моменту обнаружения женщина была мертва около двух месяцев. По подозрению в преступлении задержали 39-летнего сына погибшей, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователи выяснили, что мужчина убил собственную мать еще 11 марта на территории Мытищинского района, а потом на автомобиле вывез ее тело в Сергиево-Посадский район, где спрятал у водоема.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен на допрос к следователю.

А недавно в столичном же регионе пожилая женщина попала в больницу после жестокого избиения собственным сыном.

...Ох, не хочется обобщать, но все-таки: куда катится мир?

По инф. rosbalt.ru

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