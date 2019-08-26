И снова родительский недосмотр: малыш выпил «что-то не то». Спасти не удалось...

В городе Тосно Ленинградской области семилетний мальчик умер после того, как выпил неизвестную жидкость. Родители заметили, что ребенку стало плохо после прогулки.

Сын рассказал, что на прогулке с братом он выпил неизвестную жидкость, после которой его самочувствие ухудшилось. Дома ему сделали промывание желудка, после чего родители вызвали «скорую помощь».

Однако прибывшие в квартиру медики констатировали смерть мальчика 2012 года рождения.

Следователи изъяли осколки стеклянной бутылки и одежду. Началась проверка.

...Как, как - почему никто не объяснял ребенку, что никогда нельзя пить неизвестных жидкостей?! Увы, многие трагедии с малышами просходят по недосмотру взрослых (а ведь это мы, старшие, наши дети, родители наших внуков!) Напомним страшные примеры за последнее время:

По инф. rosbalt.ru

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