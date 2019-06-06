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И снова: пенсионеров обманывают деньгами из "банка приколов". Покажите эту картинку друзьям!
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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В Московской области полицейские задержали аферистку, обманывавшую пенсионеров, и ее сообщника. Приглядитесь внимательно к фотографии: как распознать "игрушечные деньги", которые вам и вашим друзьям могут подсунуть!

И снова: пенсионеров обманывают деньгами из "банка приколов". Покажите эту картинку друзьям!

  • На фото: "почти настоящие деньги". Обратите внимание на надписи, на которые указывают стрелочки.
  • Еще об уловках мошенников и опасностях для пожилых людей - по ссылке.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, женщина приходила к пенсионерам под видом почтальона, рассказывала о новых деньгах и предлагала поменять старые банкноты. В итоге, пенсионеры оставались с купюрами из «банка приколов», а сообщник забирал мошенницу на автомобиле.

Полиция установила причастность задержанных как минимум к 9 случам мошенничества на территории Московской и Владимировской областей. Общий материальный ущерб составил около 1 млн рублей. Мошенникам грозит срок до 10 лет.

По инф. rosbalt.ru

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