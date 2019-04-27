И снова дети-маугли. При вполне живых и внешне "нормальных" родителях!

В Ставрополе принято к производству уголовное дело о проживании двух маленьких детей в захламленной квартире в антисанитарных условиях. При этом, в отличие от других подобных случаев, речь идет о полной семье (есть и мать, и отец), производившей в целом вполне "нормальное" впечатление... Кто знает, какие ужасы могут скрываться с стенами квартир людей, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в подъезде!

Как сообщает СУ СК по Ставропольскому краю, накануне в соцсетях были размещены фотографии квартиры, заваленной мусором, и сказано, что там живут двое малолетних. На снимках из квартиры видно, что мебель и полы завалены разнообразным мусором, в том числе в пакетах.

Две маленькие девочки, найденные в заваленной мусором квартире в Ставрополе, были голодны и истощены. Семья — полная, имеются мать и отец. Еды в доме не было, детская кроватка была только одна и без спальных принадлежностей. Спали дети вместе с родителями на диване-кровати, где также нет спального белья, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Девочки 3-х и 4-х лет направлены в больницу. Они нуждаются в медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жестоким обращением. Прокуратура проводит проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц отдела полиции, органов опеки и попечительства медицинских учреждений.

Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам детей в Ставропольском крае Светлана Адаменко, девочки не посещали детсад. При этом их семья казалась соседям самой обычной. Ситуацию заметили и обратились в правоохранительные органы специалисты, которые тянули в доме интернет-кабеля. По словам Адаменко, девочки уже спасены, квартиру приводят в порядок, с родителями работают органы системы профилактики. Она добавила, пока о каких-либо «мерах» говорить рано, надо разбираться в произошедшем. Родители ничего внятно объяснить не могут, «на вид — нормальные», уточнила Адаменко. Отец работает, мама — нет.

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По инф. rosbalt.ru

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