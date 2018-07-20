И еще одно обещание от правительства: "Система долговременного ухода за пожилыми". Поверим?

Во всех регионах России к 2024 году может быть запущена система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Напомним, в стране нарастает недовольство повышением пенсионного возраста, которое правительство спешно проталкивает через Госдуму - на этом фоне правительству очень-очень нужно выглядеть участливым к проблемам стариков.

Как сообщают информагентства, Голикова напомнила, что сейчас в шести регионах реализуется пилотный проект этой системы. Это Волгоградская, Новгородская, Костромская, Псковская, Рязанская и Тульская области. К 2019 году количество пилотных регионов предполагается удвоить, а к 2024-му расширить систему на все субъекты Федерации. Голикова добавила, что данные меры включены и в нацпроект «Демография».

Короче, везде к 2024 году обещают наладить силами социальных служб регулярную заботу о самых слабых и обиженных судьбою людях. Будет здорово, если получится что-то. Поживем-увидим!

По инф. rosbalt.ru

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