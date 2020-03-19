И дочери президентов сроки за коррупцию отбывают! В Узбекистане, например

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Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. В настоящее время она отбывает срок в колонии по предыдущему приговору.
Пресс-служба Верховного суда Узбекистана сообщила, что Гульнару Каримову признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлениях.
Четверо других обвиняемых по этому делу получили от 17 до 20 лет лишения свободы. Еще один приговорен к пяти годам трем месяцам 21 дню лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и двое освобождены от ответственности по истечению срока давности.
В 2013 году в отношении Каримовой узбекскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Известно об этом стало лишь в августе 2017 года. С начала 2019 года Каримова отбывает наказание в одной из колоний общего режима в Ташкентской области.
В декабре 2019 года пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщила, что в отношении Каримовой было возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она и члены созданного ею преступного сообщества занимались вымогательствами, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов. Ущерб от преступной деятельности Каримовой превысил $165 млн и 85 млрд сумов (около $10 млн). Дело было открыто в связи с новыми обстоятельствами «не охваченными прежними расследованиями преступлений».
В Верховном суде уточнили, что в соответствии с совокупностью наказаний по нескольким приговорам новый срок будет исчисляться с 21 августа 2015 года.
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Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. В настоящее время она отбывает срок в колонии по предыдущему приговору.
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