«Губки бантиком держите, «да» и «нет» не говорите»: как граждан с губернатором общаться учили

К приезду высоких чинов как только у нас и не «готовятся». Асфальт шампунем помыть или убрать подальше от глаз власть имущих городских бомжей – это еще куда ни шло. Но, оказываются, могут режиссироваться и репетироваться... простые (а мы надеялись, что не постановочные и искренние) встречи с народом. Так о каком укреплении доверия к власти можно при всем при этом говорить? Особенно со стороны молодежи, которая, например, требует не мнимой, а настоящей работы демократических институтов в стране и особенно остро чувствует любую казенную фальшь!

Жителей города Данилово в Ярославской области на специальном мероприятии тренировали правильно разговаривать с губернатором Дмитрием Мироновым, который должен был приехать в город с рабочим визитом.

Как сообщает 76.ru, собрание с тренингом прошло в одном из домов культуры города и жители, которые прошли инструктаж, передали редакции аудиозапись мероприятия.

На записи слышно, как люди задают в микрофон настоящие вопросы, а после этого их обучают, как правильно формулировать проблему.

Местный краевед Дмитрий Андреев по итогам встречи высказал свое разочарование. «Говорили, что общаться надо максимально открыто, не заученно. Тем, кто плохо говорит, правили дикцию. Школьников собрали в районном молодежном центре, всех попросили убрать телефоны. Самым „проверенным“ детям раздали маленькие листики с заготовленными для губернатора вопросами. Например: „Я очень люблю свой родной район и считаю его красивым. Мне кажется, что он мог бы быть не менее привлекательным для туристов, чем, к примеру, те же Углич и Мышкин. Но у нас не так много интересных объектов, которые могли бы привлечь людей. Я хотел бы развивать это направление, но не знаю, как сделать это выгодным и для района, и для себя в том числе. С чего начать?“ Задавать вопросы детям велели убедительно, иначе губернатор поймет, что они ненастоящие».

Местные жители также говорят, что к визиту губернатора всех попросили правильно одеться и дали советы, как себя вести.

Отказываться от похода на встречу с главой области нельзя.

А еще есть, оказывается, не только особое поведение и определенный внешний вид, предназначенные для высоких гостей. Для власть имущих бывают и свои... мороженщицы.

Президент России Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском. «Московский комсомолец» решил отыскать девушку – но она пропала вместе с тележкой, сообщает издание.

Другие продавцы ее не знают. МК отмечает, что форма у местных мороженщиц другая – голубого цвета, а у продавца Путина – синяя. Отличаются и холодильники: только у «президентской» мороженщицы есть витрина.

Также на МАКС-2019 не продают вологодский пломбир и «Коровку из Кореновки», которые купил Путин при визите.

Два года назад на авиасалоне та же самая женщина продала мороженое президенту, отметила «Медиазона».

2017 год.

2019 год.

По инф. rosbalt.ru , Polit.ru

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