Губернатор Краснодарского края сравнил свалку с Мамаевым курганом. Ох, зря это он

Жители Волгограда возмутились высказыванием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который сравнил мусорный полигон в своем регионе с Мамаевым курганом.

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Высказывание Кондратьева стало известно благодаря публикации видео на Youtube. В этом видео губернатор, комментируя ситуацию с мусором из Сочи, который свозят на полигон в Белореченске и закапывают с нарушением регламента, заявил, что мусор «растет, как Мамаев курган».

В ответ на это активные общественные деятели Волгограда заявили, что Кондратьев должен принести публичные извинения. В частности, глава регионального отделения «Движение автомобилистов России» Армен Оганесян назвал высказывание «верхом извращения и цинизма» и пообещал подать «иск о защите чести и достоинства». В свою очередь ветеран и почетный гражданин Волгограда Борис Усик заявил, что сравнивать Мамаев курган со свалкой «кощунственно и недопустимо».

В пресс-службе главы Кубани заявили, что сравнение, сделанное губернатором, являлось фигурой речи, описывающей масштаб высоты скопившегося мусора, и касалось географического объекта, а не места памяти погибших в Великой Отечественной войне

Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги в центральном районе Волгограда. На ней расположен мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» и скульптура «Родина-мать зовет!». Курган является местом захоронения около 48 тыс. человек, из которых 2047 павших воинов — на военно-мемориальном кладбище, открытом в 1995 году.

Не самое корректное сравнение допустил глава Краснодарского края, скажем честно. Возможно, он и не имел ввиду место памяти погибших в Великой Отечественной, но «слово не воробей», как говорится. Замять этот некрасивый случай и восстановить свое реноме Вениамину Кондратьеву можно будет только принеся публичные извинения, и то осадок у людей останется. Но объяснится ли глава региона? Как знать, но думаем, что скорее всего нет.

По инф. rosbalt.ru

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