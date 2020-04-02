Губернатор Архангельской области все-таки ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова. Временно руководить регионом будет Александр Цыбульский, ранее возглавлявший Ненецкий автономный округ (НАО), который, в свою очередь, возглавил Юрий Бездудный. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Игорь Орлов руководил регионом с 2012 года

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«Принять отставку губернатора Архангельской области Орлова И. А. по собственному желанию. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию», — говорится в указе президента РФ.

Как заявлял Орлов, он принял такое решение, ознакомившись с результатами «больших социологических исследований». До этого он утверждал, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на низкий рейтинг и экологические протесты, связанные с ситуацией в Шиесе.

О возможной отставке Игоря Орлова речь шла с лета 2019 года. У Орлова был очень низкий рейтинг из-за негативного отношения жителей региона к строительству мусорного полигона на станции Шиес. В июне на концерте ко Дню России жители Архангельска встретили Орлова свистом, улюлюканьем и криками «Позор!»

Игорь Орлов заявлял, что «все возбуждение» вокруг темы мусорного полигона «основано на разговорах, а не на конкретном наборе документов, по которому принимается решение, строить или не строить». Пока работы на Шиесе остановлены. Люди с опасением ожидают, что с приходом тепла они возобновятся.

Игорь Орлов руководил Архангельской областью с 2012 года. 13 января 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев принял отставку с поста губернатора Архангельской области Ильи Михальчука, а временно исполняющим обязанности губернатора назначил Орлова. Издание «Деловой Петербург» отмечало, что назначение Орлова стало неожиданным. 3 февраля депутаты утвердили Орлова в должности губернатора Архангельской области на 5 лет.

Полномочия Орлова истекали в феврале 2017 года, однако уже в мае 2015 Орлов досрочно подал в отставку и при этом попросил у президента Путина разрешения баллотироваться вновь (в иных случаях закон это запрещает). Путин разрешение дал и назначил Орлова врио губернатора до вступления в должность избранного на выборах. 13 сентября 2015 года состоялись выборы губернатора Архангельской области, в которых Орлов с результатом 53,25 % голосов одержал победу в первом туре.

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По инф. rosbalt.ru

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