Грустно: ушла из жизни кошка Дуся, подруга рыси Линды

В начале января ушла из жизни домашняя кошка Дуся, дружившая с рысью Линдой. Об этом сообщили в соцсетях представители Ленинградского зоопарка. Известной питомице было 12 лет.

Еще в 2007 году в возрасте двух месяцев парочку соединили в одном вольере. Так владельцы зоопарка хотели показать разницу между представителями кошачьих.

«Линда и Дуся сразу подружились, несмотря на то, что кошка часто подворовывала еду своей большой соседки», — рассказали в зоопарке.

Животные прожили вместе 12 лет и пользовались особым вниманием местных жителей и туристов.

Истории из жизни животных - иной раз поразительно напоминают человеческие! Тут есть место героизму, любви, неожиданным привязанностям... Немало таких ситуаций описывает наша коллекция о "братьях меньших" (по ссылке).

По инф. rosbalt.ru

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